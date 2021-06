Di nuovo in agitazione i dipendenti dei Centri per l'Impiego della Sicilia. Anche a Messina i lavoratori sono pronti a fermarsi, se la Regione non dimostrerà di avere volontà politica di riconoscere il lavoro che fanno da oltre trent'anni. A scatenare la protesta la notizia del maxi concorso che prevede oltre un migliaio di nuove assunzioni. Mercoledì protestano a Palermo

