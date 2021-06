Incredibile avvistamento di un pescatore a Siracusa. Due cinghiali nuotano in mare aperto - IL VIDEO

Ha davvero dell'incredibile e del curioso ciò che ha filmato un pescatore siciliano. Con un filmato da cellulare e con lo sguardo incredulo ha iniziato a filmare due cinghiali che nuotavano al largo della costa di Marzamemi, frazione marina di Pachino in provincia di Siracusa

"Mi trovavo a pesca e guardate cosa ho trovato: è impressionante", dice l'uomo. "Mi sembrava la pinna di uno squalo e invece sono due cinghiali che chissà da dove vengono". Il pescatore ha raccontato anche di averli scortato di fatto verso terra e di aver provato a chiamare la Capitaneria di porto: "Non ho mai visto in questa zona cinghiali, non è zona di cinghiali questa, vengono dall'Africa o qualcuno li avrà buttati in mare da qualche nave. Impressionante".

