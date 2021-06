Squalo avvistato nello Stretto di Messina dai pescatori di una feluca

Non è il primo avvistamento di questi anni. Anzi è certamente frequente avvistare squali nello Stretto di Messina in acque molto pescose e ricche di vita per via delle forti correnti di marea che producono un ricambio unico al mondo. L'ultimo esemplare è stato notato ieri mattina da alcuni pescatori calabresi che, a bordo della loro feluca, si sono ritrovati davanti quello che apparentemente sembra un esemplare di squalo bianco. E non si sono fatti sfuggire l'occasione di riprenderlo con il cellulare.

© Riproduzione riservata