Da oggi e fino a martedì torna in Sicilia l'open day negli hub vaccinali per tutti gli over 60 che vorranno fare, senza necessità di prenotazione, i vaccini Pfizer o Moderna. Queste le tipologie che rimangono di maggiore gradimento. Da domani inoltre la Messina Social City organizzerà le prenotazioni per i tamponi all'ex gasometro. E intanto iniziano ad arrivare per mail gli avvisi per richiedere il green pass.

