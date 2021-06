Niente stadio Franco Scoglio al Fc Messina. Lo ha deciso il Rup Salvatore De Francesco che, con una determina, ha reso nota la sua decisione di non procedere all'aggiudicazione della gara per l'affidamento della concessione in favore del club di Rocco Arena. Adesso la questione potrebbe finire al Tar.

