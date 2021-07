Mafia, Guarino: "Colpire i traffici di droga strategia vincente contro boss"

"Colpire i traffici di droga si è rivelata la strategia vincente per indebolire l'organizzazione mafiosa, noi continueremo a colpire tutti i sistemi di finanziamento di Cosa nostra. Togliere le fonti di finanziamento significa togliere il bacino di galleggiamento alla mafia, renderla più povera e quindi incapace di agire". Lo dice il generale Arturo Guarino, comandante provinciale dei Carabinieri, al termine della maxi operazione di questa mattina in cui sono state eseguite 85 misure cautelari nel palermitano e in altre regioni italiane.

