Una stagione estiva che si configura tra le più roventi degli ultimi decenni. Dopo i 39 gradi sfiorati nei giorni scorsi, si profila infatti un'ennesima ondata di super caldo a partire già da domenica pomeriggio. Da domani, alta pressione che non favorisce la circolazione delle correnti. Tuttavia nel weekend clima caldo e temperato. Temperatura in rapido aumento da lunedì, fino a toccare picchi di 40 gradi in Sicilia e sullo Stretto i 38 gradi all'ombra.

