Fermato il piromane travestito Superman che ha causato incendi nel Trapanese VIDEO

'Superman' questa volta è l’anti-eroe, bloccato per un incendio a Buseto Palizzolo, nel Trapanese. A incastrare il 67enne denunciato dai carabinieri, infatti, è stata la maglia da supereroe indossata e immortalata dalle telecamere durante la fuga per le vie del paese. L’uomo è accusato di avere mandato in fumo, nel cuore della notte, oltre un ettaro di vegetazione. Fortunatamente le fiamme non hanno danneggiato le tante abitazioni vicine. Si indaga per capire se sia responsabile anche di altri incendi che si sono sviluppati nella zona dall’inizio di agosto.

© Riproduzione riservata