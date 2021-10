Domani, come prima giornata della settimana dall'obbligo scattato il 15 ottobre, sarà il vero banco di prova della situazione green pass per i messinesi che utilizzeranno il lasciapassare per entrare nei luoghi di lavoro. In una Sicilia ancora ultima per percentuale di vaccinati si registra però una controtendenza. Sono migliaia le persone che hanno deciso di vaccinarsi facendo passare l'isola prima in Italia per somministrazioni di prime dosi.

© Riproduzione riservata