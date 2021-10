E’ stato ritrovato senza vita il corpo dell’uomo di 67 anni disperso dopo il nubifragio di ieri sera nella campagne di Scordia in contrada "Ogliastro". Era tra gli aranceti ad un paio di chilometri dal punto in cui è stato visto l’ultima volta ieri sera. Non si hanno ancora notizie della moglie che ha 65 anni. Al lavoro da oltre 12 ore i sommozzatori dei vigili del fuoco.

