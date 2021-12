Percepiva la pensione d'invalidità, ma girava in bici: falso cieco arrestato a Palermo - VIDEO

Il falso non vedente mentre consulta il cellulare, se ne va in giro in bicicletta e si ferma pure a guardare le vetrine dei negozi prima dello shopping. L’uomo ha percepito per dieci anni una pensione di invalidità; il danno accertato è di circa 170 mila euro. Il gip ha disposto l’arresto con l’accusa di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Le indagini sono iniziate quando nel 2018 l’uomo aveva richiesto ed ottenuto dalla motorizzazione civile di Palermo il rinnovo della patente di guida nonostante dal 2010 risultasse percettore della provvidenza assistenziale come non vedente.

