Solo per una semplice coincidenza il crollo di una palazzina non ha provocato vittime. Ieri in tarda mattinata a Terrasini un edificio, disabitato, si è letteralmente sbriciolato sotto gli increduli dei passanti. Fortunatamente nessuno in quel momento transitava vicino alla palazzina. Solo danni alle auto parcheggiate.

© Riproduzione riservata