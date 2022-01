A Palermo ambulanze in fila con pazienti Covid, ore di attese. Attivate le sirene per protesta IL VIDEO

Quattordici ambulanze sono in fila da ore davanti al pronto soccorso dell'ospedale Vincenzo Cervello di Palermo, in attesa di portare i pazienti nei reparti. Così gli autisti e i sanitari del 118 stanno inscenando una protesta, attivando le sirene delle ambulanze. Al momento non ci sono posti letto per ricoverare i pazienti. L'azienda sta cercando di convertire almeno un reparto per sopperire alla richiesta, quello di Ostetricia, mentre in un altro ospedale del capoluogo siciliano, il Civico, si sta convertendo un altro reparto.

Al cospetto di questa situazione non usa giri di parole Tiziana Maniscalchi, neo direttrice dell’area di emergenza dell’ospedale Cervello di Palermo. «Polmoniti gravissime con poche speranze di sopravvivere in pazienti non vaccinati anche senza altre patologie. E’ veramente un peccato suicidarsi così. È un peccato sfibrare il nostro sistema sanitario per logiche irrazionali», scrive su Fb annunciando che sono già quasi 200 i ricoverati all’ospedale Cervello. «Cari non vaccinati in questo momento state a casa per evitare di contrarre un’infezione che per voi sarebbe con ogni probabilità mortale. E voi vaccinati - aggiunge - provvedete alla terza dose che protegge e rende la malattia "sopportabile". Io ve l’ho detto. Tempo di ripeterlo dentro il pronto soccorso non ce n'è».

