S. Filippo del M., discarica sequestrata su un terreno del titolare di una ditta di traslochi

I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno sequestrato, in tre distinti controlli, due aree adibite a

discariche abusive di rifiuti ubicate nel territorio di Pace del Mela (ME) e San Filippo del Mela (ME), estese su un’area di 3.000 metri quadri.

L’operazione rientra nell’ambito dell’intensificazione del monitoraggio del territorio e delle attività di controllo

in materia di tutela ambientale, coordinate dal Gruppo di Milazzo.

Le Fiamme Gialle della Compagnia di Milazzo hanno individuato e posto sotto sequestro una

vasta area adiacente la zona industriale di Pace del Mela (ME), trasformata in una vera e propria discarica abusiva.

Sulla superficie, risultata essere di proprietà comunale, sono stati rinvenuti materiali di vario genere: da elettrodomestici fuori uso a materiale plastico e ferroso, elementi di arredamento, rifiuti solidi urbani e persino gli scarti di lavorazione di un’officina meccanica, materiali altamente inquinanti e nocivi per la salute umana.

Nel corso di ulteriori accertamenti, condotti nel limitrofo comune di San Filippo del Mela, i Finanzieri mamertini

hanno scoperto, nelle vicinanze di un torrente, un terreno riconducibile al titolare di una ditta di traslochi ed al proprio coniuge, nel quale era stato accumulato di tutto: dalle carcasse di veicoli arrugginiti a pneumatici

deteriorati, materiale ferroso ed elettrico, scarti di lavori edili, materassi ed addirittura le ceneri di rifiuti dati in

precedenza alle fiamme. Marito e moglie, proprietari del sito sottoposto a sequestro, sono stati entrambi deferiti all’Autorità Giudiziaria di Barcellona Pozzo di Gotto per l’ipotesi di reato di abbandono di rifiuti e gestione di

discarica non autorizzata (accertamento compiuto nella fase delle indagini preliminari che necessita della

successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa).

