Messina, il commiato del questore Capoluongo: "Vado fiero del mio rapporto con la città"

Conferenza di commiato stamani per il questore di Messina Gennaro Capoluongo. Breve ma molto importante la sua permanenza in riva allo Stretto. Con i cronisti oggi ha fatto il punto su questa esperienza prima del nuovo incarico che lo porterà negli Stati Uniti d'America, alle Nazioni Unite a New York. Al suo posto arriverà la dottoressa Gabriella Ioppolo.

La cosa di cui vado più fiero dell'esperienza a Messina? "L'aver parlato con la gente, la cosa più importante per me. Ho cercato di rappresentare una polizia sempre meno autoreferenziale e più portata a soddisfare le aspettative dei cittadini". Sulla questora che gli subentrerà, la dottoressa Gabriella Ioppolo? "Sono convinto che viene a lavorare a Messina un eccellente funzionario che peraltro conosce bene il territorio forse anche meglio di me e quindi sono convinto che farà bene".

Un consiglio o una raccomandazione da lasciare ai messinesi? "Penso che non debba mai essere reciso questo cordone ombelicale tra chi rappresenta lo Stato e la cittadinanza". Che città è Messina? " Città in salute ma perfettibile e migliorabile. Dal punto di vista della criminalità risente molto delle aree geografiche vicine. Ovviamente ci sono dei gruppi criminali del posto, con l'AG abbiamo svolto un lavoro significativo. Io sono per la prevenzione laddove ci sono dei margini, altrimenti una forte attività repressiva".

