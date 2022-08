Il video di padre e figlio che rubano una 500 in meno di 20 secondi: arrestati

Arrestati dai Carabinieri di Catania un uomo di 43 anni e un 21enne, padre e figlio, con l'accusa di furto d'auto. Il fatto risale allo scorso 8 maggio. Nel video diffuso dai militari del capoluogo etneo, si vedono i due che rubano una Fiat 500 – parcheggiata in Via Messina – in poco meno di venti secondi.