Buon Natale a chi soffre, Buon Natale a chi vive un disagio sociale. Il mio massimo impegno, in questi anni di governo, sarà rivolto a loro. Lavorerò senza sosta per far crescere la nostra regione, attraverso l’occupazione, una sanità più efficiente, per dotarla di migliori trasporti". Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, nel messaggio di auguri per il Natale rivolto ai siciliani.

