L'arresto di Matteo Messina Denaro, la conferenza stampa in diretta

«Abbiamo catturato l’ultimo stragista responsabile delle stragi del 1992-93». Così il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia ha aperto al conferenza stampa per l'arresto di Matteo Messina Denaro. «Siamo particolarmente orgogliosi del lavoro portato a termine questa mattina che conclude un lavoro lungo e delicatissimo». «Catturare un latitante pericoloso senza ricorso alla violenza e senza manette è un segno importante per un paese democratico» ha proseguito Maurizio de Lucia. «Esprimo il mio grazie al collega Paolo Guido che ha portato avanti le indagini in modo magistrale e il mio affetto e riconoscimento all’Arma e al Ros che abbiamo visto lavorare in modo indefesso», continua.«Siamo particolarmente orgogliosi per questo lavoro che ci ha consentito di arrestate l’ultimo boss stragista di Cosa nostra. E’ un debito che la Repubblica aveva con le vittime della mafia che in parte abbiamo saldato» ha concluso il procuratore di Palermo.

«Senza intercettazioni non si possono fare indagini di mafia» ha proseguito il capo della Procura della Repubblica di Palermo, Maurizio De Lucia, nel corso della conferenza stampa per l’arresto di matteo messina denaro. Illustrando alcuni dettagli il procuratore ha infatti ricordato che questa è stata una indagine che si è basata su spunti e approfondimenti investigativi, senza l’apporto di collaboratori di giustizia o soffiate anonime.

