Il procuratore De Lucia sull'arresto di Matteo Messina Denaro: "Non si è consegnato. La Commissione di Cosa Nostra non è stata ancora ricostituita. C'è un secondo covo? Non risulta"

Intervista esclusiva di Gazzetta del Sud al procuratore capo di Palermo, Maurizio de Lucia, che ha coordinato le indagini sulla cattura del boss Matteo Messina Denaro. Il procuratore con il vicecaposervizio di Gazzetta del Sud, Nuccio Anselmo, fa il punto sulle indagini.

Procuratore De Lucia, due giorni dopo la cattura di Matteo Messina Denaro ci sono elementi nuovi da considerare che l'hanno colpita su cui state lavorando?

"Ci sono molti elementi nuovi su cui stiamo lavorando, ma proprio per questo non è possibile la loro pubblicizzazione".

Il secondo covo di cui si parla, ci sono delle notizie di agenzia. Lei ci conferma che c'è un secondo covo con degli elementi nuovi?

"No, non lo posso confermare. Sono in corso degli accertamenti in relazione a una serie dei luoghi intorno alla casa dove risiedeva. Ho letto le agenzie, ma non c'è corrispondenza tra il loro contenuto e la realtà. Mi auguro siano anticipate nel tempo: allo stato non possiamo parlare di secondo covo, che poi sarebbe il primo".

L'ha sorpresa il comportamento adottato da Messina Denaro. Tutti noi sappiamo che c'è un preciso linguaggio da decifrare quando si è di fronte ad eventi e soggetti del genere.

"No, non mi ha sorpreso. E' l'atteggiamento di un capo, era in qualche modo psicologicamente preparato a questo passaggio e ha reagito in maniera composta"

Vuol dire che si è consegnato?

"Lo escludo nella maniera più assoluta. Non c'è nessuno elemento che può indurre a ritenere questo".

Adesso che meccanismi si aprono negli scenari di Cosa Nostra?

"Questo è un tema interessante. Lui non è mai stato il capo di Cosa Nostra. E' stato però un personaggio importantissimo, allevato vicino a Riina. Conosce le regole, ma anche molti dei segreti soprattutto degli anni 1992-93. E' certamente il capo della provincia di Trapani. L'averlo tolto dallo scacchiere, fermo restando che rimane mafioso anche nel carcere, può indurre altri soggetti non solo a prendere il suo posto, ma a sperare che la pressione delle forze di polizia in quell'area si allenti per continuare a fare gli affari che sempre hanno fatto. Ma questo è un calcolo sbagliato".

Negli equilibri della Commissione di Cosa Nostra, se è ancora esiste ed è attiva, cambia qualcosa?

"Non cambia nulla. Nella misura in cui la Commissione non esiste in questo momento. C'è un costante tentativo di ricostituire la Commissione, ma questo progetto non è andato a buon fine".

Durante la conferenza stampa, ha sottolineato dell'aiuto di tale borghesia mafiosa sia nella latitanza, sia negli affari di Messina Denaro

"Non è una cosa nuova. E' naturale il dialogo dei mafiosi con la cosiddetta gente per bene: per fare affari, per avere favori dalla politica e per rendere favori a questi mondi. Avere dei canali sanitari privilegiati ad esempio".

Sul piano personale che effetto le ha fatto il selfie con il medico che lo cura?

"E' cambiata la generazione che noi stiamo inseguendo. Provenzano e Riina non avrebbero mai fatto una cosa del genere, ma la generazione di Messina Denaro, seppur lui non sia giovanissimo, cade nelle tentazioni dei social. Stiamo però parlando di un soggetto del quale nessuno conosceva il suo volto. Il limite è caratteriale, è un personaggio esuberante al quale piace interagire con la gente".

Ci sono voluti trent'anni. Penso a coperture istituzionali deviate: lei non pensa a questo?

"Ma io non è che penso, o non penso: io faccio indagini. Ragionevolmente ci sono state protezioni, ma noi dobbiamo scoprirle e perseguire coloro i quali hanno creato le condizioni di queste impunità".

Sono emersi già elementi da questo punto di vista?

"Questo non lo posso dire".

Adesso che lavoro inizia per la Procura: oltre quello delle coperture istituzionali?

"Continua il lavoro di ridisegnare la mappa dell'organizzazione mafiosa"

Stavolta non ci sono state fughe di notizie. Cosa è cambiato? E' cambiato qualcosa nel vostro agire?

"In questo caso il livello delle informazioni di qualità è stato limitato a due magistrati"

Le sensazioni che ha provato il giorno della cattura.

"E' stata una giornata importante sia a livello personale che a livello istituzionali. E' stata una vittoria, lo Stato ha vinto e questo è un paese che ogni tanto deve gioire per questo".

Sta dilagando l'intervista di Baiardo, colui che ha favorito i Graviano. Viene presa come una sorta di premonizione: lei che idea ha su questo?

"Io non ho idee su queste cose. Esistono due mondi: quello mediatico e quello delle indagini. A volte si incontrano, a volte no".

Un'ultima cosa: cosa sente di dire ai siciliani?

"Questa è e rimane una terra fantastica che ha subito delle ferite profonde e per rimarginare queste ferite la verità va cercata tutta e in maniera compiuta e completa. Da lunedì cercare questa verità è un po' più facile: lo Stato ha compiuto la sua missione assicurando alla Giustizia tutti i responsabili di quelle stragi".

