Sicilia, sindacato VV.FF.: "A noi solo gli elogi mentre i politici si aumentano lo stipendio"

Dura nota del sindacato Usb dei Vigili del Fuoco in merito al ritardi di alcune spettanze arretrate e stipendi non all'altezza del compito che sono chiamati a svolgere. "Mentre la politica dispensa elogi e si aumenta lo stipendio, i vigili del fuoco continuano ad operare in più emergenze, dalla Turchia e Siria per l'immane catastrofe abbattutosi che ha causato migliaia di morti, dove vede impegnati gli specialisti dell'USAR Lazio - Toscana, mentre in Sicilia, i vigili del fuoco sono impegnati tra: tempeste di neve, mareggiate, nubifragi e raffiche di vento oltre gli 80 km/h !

Come Vigile del fuoco prima e come sindacalista dopo, afferma Carmelo Barbagallo USB, rimango allibito su come continuino a giocare sulla nostra pelle! Allora abbiamo deciso che, da oggi in poi.....se vogliono farsi un selfie con i vigili del fuoco, i politici dovranno pagare!!!!!"

