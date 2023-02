Strade inaccessibili per la neve in Sicilia: in arrivo spazzaneve dalla Calabria VIDEO

Gravi disagi in Sicilia, tra le province di Palermo, Messina e Catania a causa della forte nevicata sulle Madonie, sui Nebrodi ma soprattutto sull'Etna (come documentato nelle imagini del video), dove la Città metropolitana di Catania non riesce a garantire lo spazzamento delle strade provinciali che restano inaccessibili.

«In questo momento - il capo della protezione civile regionale Salvatore Cocina - restiamo concentrati sulla gestione dell’emergenza, rassicurati dal fatto che non ci sono stati per fortuna rischi gravi di pericolo per le persone. Abbiamo davanti altre 12 ore di perturbazione e quindi raccomando a tutti i presidi territoriali e ai gestori delle strade di interdire la circolazione in caso di pericolo. Per quanto riguarda invece la carenza di mezzi spazzaneve, ci siamo attivati con il dipartimento nazionale e abbiamo avuto disponibilità di due mezzi spazzaneve dall’Anas Calabria. Volevo ricordare che l’anno scorso come Protezione civile della Regione abbiamo comprato tre grandi spazzaneve a turbina che stanno lavorando nelle tre aree delle Madonie, dell’Etna e dei Nebrodi. Senza questi la situazione sarebbe stata veramente disastrosa. Forte criticità sull'Etna ove la Città metropolitana non riesce a garantire lo spazzamento delle strade provinciali e conseguentemente persistono situazioni di inaccessibilità».

Forte nevicata su Etna, 10 famiglie isolate

Dieci famiglie sono rimaste isolate dalla neve, caduta copiosa sull'Etna, e senza energia elettrica a Tardaria, frazione di Pedara. Cinque sono state già evacuate dai soccorritori. «Sono al freddo da ieri sera - spiega all’Ansa il sindaco Alfio Cristaudo, che coordina l’intervento - senza riscaldamento ed energia elettrica per un guasto nella zona, dove ci sono 60 centimetri di neve. Sono in ipotermia stiamo andando a recuperali"». Sul posto l’Enel ha portato dei gruppi elettrogeni. Tra i soccorritori Vigili del fuoco, Guardia di finanza, Rangers Europa di Nicolosi, Soccorso alpino, Misericordia, Polizia municipale e Carabinieri.

