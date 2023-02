Maltempo e neve in Sicilia, mezzi Anas in azione in diverse strade statali VIDEO

Mezzi sgombraneve e spargisale Anas in azione sulle tratte interessate dalle nevicate in diverse arterie siciliane, come la SS 288 “di Aidone”, la SS 289 “di Cesarò”, la SS 284 “Occidentale Etnea” e la SS116 “Randazzo Capo d’Orlando”.

Diverse squadre Anas impegnate da ieri anche nelle zone dove il maltempo ha causato l’ingrossamento e lo straripamento di fiumi e corsi d’acqua, che in alcune zone hanno invaso la sede stradale, come la SS 194 “Ragusana” a Monterosso Almo, Giarratana e Carlentini e lungo la SS 115 “Sud Occidentale Sicula” per esondazione del torrente Ficuzza.

