Sicilia, code e aggressioni nei pronto soccorso: indaga l'Ars

Da Palermo a Catania e Messina, ma anche in altre città della regione, i pronto soccorso sono al collasso. Si registrano code interminabili, accessi impropri e reiterati episodi di violenza e aggressioni al personale. I medici, infatti, sembrano riluttanti a lavorare nell'area di emergenza degli ospedali perché troppo pericolosa.

Per far fronte alla situazione, molte Asp hanno stipulato convenzioni per utilizzare le guardie giurate e garantire minimi standard di sicurezza in corsia. Tuttavia, la soluzione migliore sembra essere la reintroduzione del posto di polizia fisso, che potrebbe garantire un maggiore controllo e sicurezza all'interno dei pronto soccorso.

La situazione è estremamente preoccupante e richiede un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti, al fine di garantire ai cittadini un accesso adeguato ai servizi sanitari e un ambiente di lavoro sicuro per il personale medico.

E adesso anche l'Ars indaga sulla crisi dei pronto soccorso siciliani: creata sottocommissione speciale. La grave crisi che attanaglia i pronto soccorso siciliani ha finalmente attirato l'attenzione delle autorità competenti. L'Assemblea regionale siciliana ha infatti deciso di istituire una sottocommissione speciale per esaminare la situazione e individuare possibili soluzioni.

La proposta è stata avanzata dal Movimento 5 Stelle e accolta dalla commissione Salute di Palazzo dei Normanni, che ha dato il via libera al nuovo organismo parlamentare. La presidenza è stata affidata, con votazione unanime, al capogruppo M5S Antonio De Luca.

