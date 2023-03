Scassinano il Postamat in due minuti, assalto a Valverde IL VIDEO

I malviventi hanno utilizzato un escavatore per forzare il Postamat e, successivamente, si sono impossessati del dispositivo contenente il denaro contante. Il furto è avvenuto nella notte presso l'ufficio postale di via Vincenzo Bellini a Valverde. L'operazione è durata due minuti ed è stata condotta da almeno quattro o cinque individui, i quali hanno utilizzato non solo l'escavatore ma anche un furgone e un'auto, presumibilmente rubati, per la fuga. Il furto è stato interamente registrato dalle telecamere di sorveglianza e le autorità stanno esaminando le immagini per identificare i responsabili. Al momento non è stata quantificata la somma sottratta. L'indagine è condotta dai carabinieri.

