"Dopo 45 anni di attività in magistratura, il mio desiderio sarebbe quello di non dover più parlare di mafia. Chissà se riuscirò a realizzare questo mio desiderio". Queste le parole di Giuseppe Pignatone, oggi capo della Procura di Roma, intervenuto a Taobuk per alcune riflessioni sulla mafia e la nuova criminalità.

