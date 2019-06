Taobuk, il magistrato Di Matteo presenta il suo nuovo libro: "Mi auguro che ci sia sempre la voglia di conoscere la verità"

"Da magistrato e da cittadino, mi auguro che in questo Paese ci sia sempre, soprattutto da parte dei giovani, il desiderio di conoscere la verità su diverse pagine ancora oscure della nostra storia, ma anche il desiderio di giustizia. No alla rassegnazione".

Lo ha detto il magistrato Nino Di Matteo, intervenuto al Taobuk in corso a Taormina per la presentazione del suo nuovo libro “Patto sporco”. Il magistrato ha anche ricevuto il Taobuk award per il suo impegno contro la mafia.

© Riproduzione riservata