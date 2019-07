"L'Inferno" alle Gole dell'Alcantara, il regista: "Serata da incorniciare"

Ieri, nella magnifica cornice delle Gole, gli spettatori hanno lungamente applaudito il debutto dell’edizione 2019 del lavoro diretto da Giovanni Anfuso. Consensi a scena aperta per le ventidue persone in scena tra attori, artisti del fuoco e danzatori.

Giovanni Anfuso, regista e autore della drammaturgia del lavoro presentato nel magico scenario delle Gole, ha definito “da incorniciare” la serata di ieri. “Un assaggio del gradimento degli spettatori - ha detto – lo avevamo avuto già il giorno prima durante l’anteprima per i giornalisti, ma al debutto tutto è andato al di là di ogni più rosea aspettativa. Un calore ancor più grande dello scorso anno, quando qui nelle Gole dell’Alcantara abbiamo avuto quindicimila spettatori in pochi week end”.

“Un vero e proprio fuoco d’artificio, insomma – ha aggiunto - e non soltanto grazie agli effetti pirotecnici creati da Alfredo Vaccalluzzo per questo spettacolo costruito in un Parco naturalistico. Ma anche per la coincidenza di energie, di tensioni e di positività, che ha determinato l’esito di questa meravigliosa serata. E siamo contentissimi, anche per la consapevolezza che domani potremo fare ancora meglio”.

