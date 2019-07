Ultimo in concerto a Messina ma scoppia il caso: "Nessuna concessione dello stadio"

Il concerto già in programma, è scattata la prevendita. I fan di Ultimo pregustano già l'evento previsto per il 15 luglio 2020, ma all'improvviso scoppia il caso.

L'amministrazione comunale ha annunciato di non aver ancora dato alcun assenso all'utilizzo dello stadio San Filippo di Messina per lo svolgimento della settima tappa del tour del popolare cantante.

Queste le dichiarazioni dell'assessore allo sport e spettacolo Giuseppe Scattareggia: "In merito a notizie relative al concerto del cantante Ultimo in programma nella prossima estate 2020, per cui è stata già avviata la prevendita dei biglietti - precisa - l’amministrazione comunale ad oggi non ha concesso lo stadio ad alcuna organizzazione per quell’evento, avendo ricevuto soltanto una richiesta informale”.

