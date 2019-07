Pausini-Antonacci a Messina, Laura canta sul palco Vitti ‘na crozza: il video

In questo video, alcuni stralci del concerto allo stadio San Filippo di Messina di Laura Pausini e Biagio Antonacci.

In 40 mila hanno preso d'assalto lo stadio per vedere le due star della musica italiana impegnate in queste settimane nel loro Laura e Biagio Tour 2019. Fra i tanti brani proposti sul palco, la Pausini ha anche intonato una canzone siciliana "Vitti ‘na crozza".

«Le mani al cielo, Sicilia… fai vedere! Facciamo sentire come questa terra accoglie una stella», saluta Antonacci. Risponde la Pausini: «La Sicilia è una bomba, Biagio sono gasata come una scimmia».

