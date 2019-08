"The Smile of 3P”, e se padre Puglisi fosse ancora vivo? Il trailer della nuova serie sul Beato

Esce il trailer della mini-serie tutta palermitana sulla vita del Beato Padre Pino Puglisi, con la regia di Paolo Brancati e la co-produzione del Centro Accoglienza Padre Nostro ETS di Brancaccio.

“The Smile of 3P” - e se Padre Puglisi fosse ancora in vita?” è il titolo della nuova mini-serie, lavoro che da fine agosto sarà in onda sul web.

La mini serie, infatti, punta a raccontare l’aspetto dell’uomo, gli eventi più intimi, il quotidiano, gli squarci di vita raccontanti dalle persone che hanno fatto parte della sua vita: i familiari, gli amici e i volontari del Centro Padre Nostro.

La regia è a firma di Paolo Brancati, registra e attore palermitano. “Nella mia serie ho voluto raccontare gli aspetti esclusivi della vita del Beato, attraverso i racconti di coloro che sono sempre stati al suo fianco: i famigliari”.

