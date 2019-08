Eros, emozioni in musica a Taormina per il primo live al teatro Antico - Video

Sold out ieri sera il primo dei tre concerti di Eros Ramazzotti al Teatro Antico di Taormina. In questo video, un momento del live. Si replicherà stasera e martedì. Record di presenze dunque per il Vita ce n’è world tour che ha visto Eros Ramazzotti attraversare ancora una volta con grande successo l’Europa in estate.

Il tour è ripartito ad inizio luglio da Locarno con un sold out e, dopo le tappe in Italia, Austria e Canarie, ha toccato in questi giorni l’Alsazia, dove anche qui ha registrato il tutto esaurito.

© Riproduzione riservata