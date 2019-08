Gli Unavantaluna compiono 15 anni: video di un'esibizione

Quindici anni di attività per gli Unavantaluna, per uno dei gruppi più noti nella scena della musica popolare di ricerca. Pietro Cernuto, zampogna a paro, friscalettu e voce, Carmelo Cacciola, lauto cretese e voce, Luca Centamore, chitarra, Francesco Salvadore, voce e tamburi a cornice, artisti siciliani – quasi tutti del messinese – da tempo residenti a Roma adesso sono ora alle prese con un tour che li ha visti di scena in varie regioni della Penisola.

Ecco un video mentre suonano insieme.

© Riproduzione riservata