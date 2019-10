Tre siciliani sbarcano ai live di X Factor: tutti i finalisti

Tre siciliani sbarcano ai live di X Factor. Si tratta di Nicola Cavallaro e Giordana Petralia entrambi di Catania. La terza concorrente siciliana è Federica Buda - cantante dei Booda - nata a Catania ma siracusana d'adozione.

La prima puntata dei live è in programma per giovedì 24 ottobre alle 21.15 su Sky Uno. Ospite d'eccezione sarà Mika. Fervono i preparativi a X Factor dopo la definizione delle squadre. E ad accendere il primo live sarà appunto Mika, star internazionale molto amata dal pubblico.

Eclettico protagonista di una straordinaria carriera artistica, con certificazioni d’oro e di platino in 32 Paesi del

mondo per oltre 10 milioni di dischi venduti, Mika torna per una notte a X Factor per una performance inedita e per presentare il suo ultimo lavoro, il disco "My name is Michael Holbrook", che da novembre porterà in giro per l’Italia con il "Revelation Tour".

Decisi dunque i 12 finalisti capitanati da Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel e Sfera Ebbasta. I concorrenti che andranno ai live dunque sono

Under Uomini di Malika Ayane

Lorenzo Rinaldi, Enrico Di Lauro, Davide Rossi

Under Donne di Sfera Ebbasta

Mariam Rouass, Giordana, Kimono

Over di Mara Maionchi

Marco Saltari, Eugenio Campagna, Nicola Cavallaro

Le Band di Samuel

Sierra, Booda, Seawards

