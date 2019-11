“Accordiaccorde”, le nuove musiche approdano al Vittorio Emanuele di Messina - Video

Al via la settima edizione di “Accordiaccorde”, rassegna permanente di nuove musiche proposta dalla Filarmonica Laudamo.

Domani alle 21, nel Teatro Vittorio Emanuele, sarà di scena l’Instant Composer’s Pool, collettivo olandese che più di ogni altro ha influenzato il panorama musicale d’avanguardia di tutt’Europa. In repertorio, riletture di classici di Thelonious Monk, Duke Ellington, Herbie Nichols e Misha Mengelberg. All’evento, realizzato in collaborazione con il Teatro di Messina e con l’Associazione per la musica contemporanea Curva Minore, parteciperà inoltre la Creative Orchestra della Filarmonica, che ieri sera hanno già incontrato i musicisti dell’ICP nel corso di un animato workshop preso la Sala “Gino Contilli” del Vittorio Emanuele.

© Riproduzione riservata