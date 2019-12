Concerto gospel a Messina, Danell Daymon fa divertire il pubblico del Vittorio Emanuele

Un successo. Ma la scommessa era vinta già in partenza. Troppo basso il fattore di rischio, troppo alta la qualità della proposta. Perché “Danell Daymon and Greater Works” sono una certezza in tema di gospel.

Parla per loro la storia recente: già vincitore dell’ambitissimo “How Sweet the Sound” nel 2012, il prestigioso festival delle migliori formazioni Gospel degli Stati Uniti. E poi basta pensare che la formazione statunitense (proviene da Seattle) che peraltro ha raggiunto una vasta notorietà partecipando con successo al popolare America’s Got Talent, è stata scelta per suonare e cantare all’Auditorium Parco della Musica di Roma per il prossimo concerto di Capodanno.

E così il concerto di ieri al teatro “Vittorio Emanuele” di Messina (quasi sold out), organizzato da Lello Manfredi, non ha fatto che confermare le qualità di un gruppo che ha emozionato ma anche esaltato il pubblico presente.

È stato un viaggio emozionale, con un fortissimo contrasto tra la sensazione netta e definita di quiete evidenziata al meglio da panoramiche vocali intense e momenti di sonorità tradizionali, accompagnati da carismatica spettacolarità dei vari componenti del coro e da piccoli show personali.

Contagiato il pubblico per oltre un’ora e mezza, mentre i 14 componenti della formazioni si esibivano a turno con incursioni anche in platea.

Danell Dyamon, per la prima volta in Europa, ha ricalcato a meraviglia una formula gospel-pop innovativa e mai scontata, confermando appieno la bontà e le preziose doti interpretative di ognuno dei singoli vocalist. Ballate intrise di Groove e piacevoli Up Tempo che si sono colorati di voci e strumenti ad ammaliare, canzoni & hit della tradizione nero-americana suonate con il cuore.

Applausi scroscianti per la formazione al completo: Anisa Stott (soprano), Gwelinda Lewton (soprano), Eliijah Bell (tenor), Chase Jordan (tenor), Lotan Floyd (tenor), Anecia Allen Miller (alto), Erica Walker (alto), Teisha McKie (alto), Toussaint Lipton (drum), Cordell Robinson (bass), Jonathan Boyd (keyboard), Danell Daymon (director).

