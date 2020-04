Un enorme crocifisso a Palazzolo Acreide, il video realizzato da un drone

Un occhio dal cielo osserva e ci fa osservare, in silenzio, un enorme crocifisso, disteso da giovedì scorso in una piazza, a Palazzolo Acreide, deserta e afona come lo sono da tante settimane le piazze d'Italia.

Lo realizzò due lustri fa un giovane artista acrense, Andrea Caruso, che un brutto male ha strappato alla vita a soli 30 anni. Oggi si anima in questo commovente video realizzato da drone da un altro giovane di talento di Palazzolo, Matteo Calvano. Il Crocifisso avrebbe dovuto essere esposto per una Pasqua poi flagellata dal maltempo. Non era il suo momento.

È venuto adesso, per il sindaco Salvatore Gallo: è il suo modo di riunire in preghiera una comunità. Il portale della chiesa di San Sebastiano, che si erge maestosa sulla piazza, non può essere aperto ai fedeli per la sospensione delle funzioni religiose. La facciata neo barocca, col suo portale serrato, guarda, seguendo il volo ad uccello di Calvano, a quel Crocifisso a cui lavorava Andrea, quando già combatteva contro la malattia.

