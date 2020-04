Coronavirus, l'attore messinese Ninni Bruschetta: "Impensabile tornare in scena prima di un vaccino"

"Non possiamo pensare di tornare al cinema o a teatro se prima non si troverà un vaccino o questo virus non scomparirà. Nel nostro mestiere, infatti, sono previsti davvero tanti momenti di assembramento. Tuttavia, alcuni spettacoli organizzati con il drive in, in estate, potrebbero essere utili a superare questo momento".

Ad affermarlo è l’attore messinese Ninni Bruschetta, col quale abbiamo parlato dei possibili scenari che potrebbero aprirsi in particolare per il mondo dello spettacolo a seguito dell’emergenza Coronavirus.

