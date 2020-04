"Miserere", il brano del messinese Jacopo Genovese: tra i 10 artisti emergenti in Italia

Tra balconi, dirette e live session online la musica non si ferma. E non si fermano neppure i contest musicali italiani ed internazionali.

In questo scenario Jacopo Genovese, cantautore messinese, prosegue il suo percorso artistico coinvolgendo la sua città e i suoi amici. In questo periodo di quarantena Jacopo ne ha approfittato per scrivere qualcosa di nuovo, per rimettere insieme vecchie idee che la frenetica quotidianità spesso fa rinchiudere in un cassetto

Recentemente Jacopo è stato selezionato, col brano Miserere tra i dieci artisti emergenti italiani per partecipare al Road to the Main Stage by Firestone 2020. Abbiamo tempo fino al 17 maggio per aiutare Jacopo e per farlo basterà votare cliccando sul link impresso sul video.

