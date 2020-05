La hit dell'estate è servita: esce il nuovo singolo di Alberto Urso con J-Ax

Questa sera su Canale 5 parteciperà ad “Amici Speciali” e tornerà dalla sua amata Maria De Filippi. Sempre oggi esce la cover di “Quando, quando, quando” il grande successo di Tony Renis del 1962 reinterpretato da Alberto Urso con il rapper J-Ax.

«Oggi è una di quelle giornate sospese che precedono le cose belle». Ha scritto ieri pomeriggio il tenore messinese sulla sua pagina Facebook per annunciare il suo ritorno nel fortunato talent di Mediaset che lo ha visto trionfare lo scorso anno e per lanciare la sua nuova canzone per l’estate. «Sono successe un sacco di cose dall'ultima volta che sono stato sul quel palco. - ha aggiunto- Eppure mi sembra sia passato solo un attimo, sarà proprio come tornare a casa, non vedo l'ora. Ci vediamo su Canale 5 ad Amici Speciali».

Ha sempre avuto un “debole” Alberto per Amici, per quel palco ricco di emozioni dove tutto è iniziato. Una stagione unica, caratterizzata da un’ascesa inarrestabile che lo ha visto annientare l’uno dopo l’altro concorrenti anche temibili e conquistando, settimana dopo settimana, la stima dei giudici e soprattutto il grande affetto del pubblico che lo ha televotato all’unanimità dalla Sicilia alle Alpi e lo ha amato per la sua semplicità e soprattutto per la sua bellissima voce.

E per il suo ritorno di stasera saranno certamente numerosissimi i fans che torneranno a vederlo. Mediaset, in termini di ascolti, si aspetta proprio questo. Quanto allo spettacolo, a scendere in campo in questa nuova avventura cinque ballerini professionisti che si sono messi in luce in diverse edizioni di “Amici”. Con loro in gara 7 cantanti: Irama, vincitore di Amici 17; Michele Bravi, vincitore della settima edizione di “X Factor” e Giordana Angi, vincitrice del Premio della critica di Amici 18 e seconda classificata; Alberto Urso, vincitore di Amici 18; la band The Kolors, vincitori di Amici 14; Random e Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 19.

Gli artisti, divisi in due squadre da sei elementi ciascuna, si sfidano per raggiungere obiettivi utili all’emergenza epidemiologica Covid19.

A valutare le esibizioni una giuria composta da Gerry Scotti, Tv Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello ed Eleonora Abbagnato.

In attesa di “Amici Speciale” Alberto Urso prepara la sua estate. Oggi esce la cover di “Quando, quando, quando” indimenticato successo di Tony Renis che Alberto ha voluto far rivivere in collaborazione con il rapper J-Ax. La nuova versione sarà disponibile in radio e in download. «Questa canzone è il mio contributo per portare un pezzo di estate in anticipo ad ognuno di voi», ha detto il tenore messinese. «Spero vi porti un po' di spensieratezza e sorrisi».

Il singolo nasce ripensando al celebre brano di Renis proposto prima in versione bossa nova e poi samba e disco. Gabry Ponte, produttore musicale del pezzo, ha scelto di rivisitarlo in versione dance pop/rap.

Scritto da Alberto Testa e Tony Renis, “Quando, quando, quando” partecipò al Festival di Sanremo del 1962, si piazzò al quarto posto ed ottenne uno straordinario successo internazionale. Tantissime le cover e gli adattamenti di questo evergreen in particolare la versione di Pat Boone scritta dal paroliere Ervin Drake.

“Quando, quando, quando” è comparsa anche in numerose colonne sonore di film di successo come “The Blues Brothers”, “Il sorpasso” di Dino Risi e “Italians” ed è tra i brani italiani che vanta più cover all'estero.

Adesso tocca ad Alberto Urso far rivivere uno dei maggiori successi di sempre della musica italiana nel mondo.

