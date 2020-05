Tutta la “Magical Art” dei gemelli Vita approda in televisione

Hanno trasformato la loro casa romana in uno studio televisivo perché neppure la quarantena ha fermato il desiderio di regalare a grandi e piccini momenti di spettacolo e intrattenimento. È nato così il format live streaming “Magical Art” un condensato di musica, magia, tutorial di disegno e incontri con personaggi del mondo dei cartoon e dello spettacolo ideato e condotto dai gemelli Umberto e Daniele Vita e da Giuliana Di Dio, realizzato interamente all’interno di una abitazione e trasmesso ogni sabato in diretta sulla pagina Facebook della “Magical Dreams”.

Da questo pomeriggio, il programma dedicato all’arte ed alla creatività pensato per intrattenere e divertire i più piccoli e le famiglie approda in televisione, sulle emittenti e sulle piattaforme web del gruppo editoriale SES, che così torna ad offrire una programmazione specificamente rivolta ai più giovani, un'esigenza particolarmente sentita soprattutto in questo momento.

Appuntamento dunque alle 16 su Rtp e alle 17.10 su Gds Tv e alle 18.40 su Tgs, per una vera full immersion nella fantasia. Umberto e Daniele, messinesi, classe ’90, così come Giuliana Di Dio, spaziano con disinvoltura tra teatro, musica, televisione e formano il trio musicale “Magical Dreams Group”. Per i gemelli tanti passi nel mondo dello spettacolo, a cominciare dal musical, e poi cortometraggi, spot, importanti esperienze nel doppiaggio e ancora molta televisione, con la conduzione del programma di Rai Italia “Campus Italia” per diverse stagioni. I Vita hanno prestato il volto ai gemelli Strano dell’amatissima fiction di Rai 1 “Questo Nostro Amore ‘80” e hanno indossato i panni dei fratelli Arthur e Abel Buttman di “Georgie il Musical”, tratto dall’omonimo manga di Mann Izawa, in scena al Teatro Sistina di Roma, tempio del genere musicale. Per i gemelli Vita si tratta di un ritorno a Rtp, dove negli anni scorsi, sempre assieme a Giuliana Di Dio, hanno condotto “Arcobaleno”, un format originale per ragazzi prodotto da Rtp e Gazzetta del Sud, che in collaborazione con Noi Magazine, il supplemento dedicato all'istruzione della Gazzetta, ha visto per un'intensa stagione gli studenti degli istituti messinesi protagonisti tra cultura, animazione e spettacolo.

«“Magical Art” – raccontano Umberto Vita e Giuliana Di Dio – unisce l’esperienza creativa del “Magical Dream Group” e quella produttiva e organizzativa dell’associazione culturale “Senso Unico Alternato” di Claudio Crocetti». «Il nostro settore – come ha sottolineato Crocetti, manager del gruppo – è stato tra i più colpiti dal lockdown, non potevamo più fare il nostro mestiere, stare tra la gente e coi più piccoli. E per rispondere ad una esigenza, in un periodo di crisi come questa che abbiamo vissuto, abbiamo deciso di sviluppare qualcosa di nuovo». «Dal 10 marzo abbiamo pensato di organizzare delle dirette per bambini attraverso la nostra pagina Facebook interpretando i personaggi della Disney e dei cartoon ma poi abbiamo voluto fare qualcosa di diverso, di totalmente nostro, che avesse a che fare con l’arte – hanno precisato Umberto e Giuliana – ed in pochi secondi è nato “Magical Art”, un contenitore che mette insieme tutte le nostre esperienze, tra momenti creativi, di arte e collegamenti con Daniele, che dalla sua casa dall’altra parte di Roma realizza dei tutorial di disegno per bambini».

© Riproduzione riservata