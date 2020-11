A Punto Covid Orazio Miloro, presidente dell'ente teatro Vittorio Emanuele di Messina. "Il teatro di Messina - dice Miloro - deve andare avanti, non ci scoraggiamo. Stiamo cercando di capire come procedere, sono ottimista e mi auguro il 24 novembre si allarghino le maglie delle restrizioni e i teatri riprendano la loro attività. Come ama dire il maestro Muti l’assenza di cultura impoverisce l’anima".

