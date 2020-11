“Tina & Alfonsina” in scena su Youtube

Lo spettacolo “Tina & Alfonsina” di Claudio Fava, per la regia di Veronica Cruciani, con Aglaia Mora e Francesca Ciocchetti, prodotto dallo Teato Stabile di Catania che avrebbe dovuto debuttare al Teatro Verga di Catania, è stato messo in onda, e ci resterà fino al 16 novembre, in esclusiva per gli abbonati, sul canale youtube del Teatro Stabile di Catania.

Gli abbonati potranno visualizzarlo attraverso una password dedicata. Lo spettacolo verrà messo in scena dal vivo al Teatro Verga nel 2021. È la storia di due donne, Tina e Alfonsina, che all’insaputa l’una dell’altra, negli stessi anni e in luoghi paralleli, tentano vie diverse per reclamare libertà dalle quali sembravano escluse. Sono due biografie che raccontano l’idea di seguire un sogno personale e del coraggio necessario per ignorare il pregiudizio, alimentato dallo stereotipo, che le vuole rinchiudere nei ruoli di prostituta, emarginata o donna-uomo.

Nella proposta registica di Veronica Cruciani, le due attrici oltre a interpretare Tina Modotti e Alfonsina Strada, in un continuo gioco dialettico tra realtà e finzione, in scena osservano ed elaborano frammenti di un documentario sui due personaggi storici, diventandone di volta in volta le registe, le protagoniste, le interpreti, le autrici, le montatrici.

La scena ideata da Paola Villani, scenografa e artista visiva, segue questo andamento proponendo un “dentro” e un “fuori” che lascia alle attrici lo spazio di proporsi in una dimensione presente e prossima allo spettatore. La drammaturgia sonora è affidata all’artista visivo John Cascone.

