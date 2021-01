“Povero Artista”: è auto dedicato il nuovo brano dei Malarazza 100% Terrone

Il lavoro musicale se lo sono auto dedicato: è una sorta di analisi della situazione che si è venuta a creare con la pandemia che ha di fatto stroncato l’attività legate all’arte, alla musica e alle band in modo particolare.

“Povero artista” infatti descrive la situazione psicologica ed emotiva dell'artista del 2020 costretto, in mezzo a tutte le difficoltà nate a causa del virus, a sperare di sopravvivere, di riuscire a mantenersi economicamente con la fiducia e l’obiettivo di ritornare ad esserci.

Anche questo brano rimane nel solco che la Band ha tracciato negli ultimi anni con melodie coinvolgenti e sonorità tipiche siciliane trasmesse in chiave moderna.

Nel video, girato nel territorio di Caltavuturo in provincia di Palermo, viene raccontato simbolicamente il viaggio che compie l'artista, fatto di difficoltà e di sacrifici, verso la sua meta che è il palco e quando vi giunge ha l’amara sorpresa di non trovare spettatori. Una metafora per sottolineare la triste realtà che continua a vivere il musicista che, pur aggrappandosi ai social, è rimasto ugualmente solo, senza spettatori e applausi. Una situazione che porta all’isolamento mentale. Come fare ad uscirne? L’antidoto, per i Malarazza 100% terrone, rimane la musica che da sempre unisce e continua a fare sognare.

“Povero Artista” è il primo brano interamente composto, musica e testo, da Piero Sciacchitano, cantante della band. Una operazione ben riuscita alla quale ha partecipato il trombettista Giuseppe Tagliareni che si è unito al gruppo composto da Piero Sciacchitano (voce/chitarra acustica), Salvatore Alessi (cori/chitarre, violino), Giulio Esposto (cori/basso elettrico), Giuseppe Amormino (Fisarmonica), Carmelo Traina (voce e percussione) e Sebastiano Valenza (batteria).

