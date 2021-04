Birra Messina, la Sicilia si sente: lo spot sulle note del maestro Morricone

Birra Messina Cristalli di Sale, a due anni dall’accordo, continua ad essere un successo al fianco della Cooperativa Birrificio Messina – che ha appena annunciato di aver raggiunto la capacità massima produttiva, di aver effettuato 11 nuove assunzioni e investimenti per il proprio birrificio. Una scommessa vincente, quindi, che anche in un momento di grande difficoltà dell’Horeca causata dalla pandemia, ha permesso di raggiungere gli obiettivi di produzione prefissati. Anche la distribuzione nazionale del marchio Birra dello Stretto, prodotto dalla cooperativa, anche attraverso i canali di Heineken Italia come previsto dall’accordo, ha permesso di raggiungere volumi importanti, in un momento in cui le birre artigianali hanno visto diminuire notevolmente le vendite per la crisi dei consumi fuori casa.

Una storia di orgoglio e “meravigghia” imprenditoriale che ha aperto la strada alla scoperta di altre storie siciliane di passione e coraggio. Nasce così il progetto “La Sicilia si sente”, un viaggio attraverso storie di successo dell’isola che a partire da oggi vivono nella piattaforma digitale: 9 storie per 9 province, raccontate dai protagonisti. Un viaggio nella Sicilia più autentica che parte proprio dalla meraviglia. Storie di chi è nato sull’isola e ha scelto di vivere nella propria terra, trasformando antichi mestieri e tradizioni in scommesse imprenditoriali e in attività che valorizzano le bellezze naturalistiche e culturali dell’isola, soprattutto quelle meno note e fuori degli stereotipi. Partendo da una caratteristica tipica di questa regione: che sa stupire e meravigliare, perché ha sempre qualche bellezza segreta da mostrare, qualche perla nascosta, a volte sconosciuta anche agli stessi siciliani.

La stessa che vuole indagare la ricerca Doxa in collaborazione con Birra Messina che mette a nudo il lato meno noto dell’isola e alcune sue caratteristiche (i luoghi del cuore, i cibi da non dimenticare, i mestieri tradizionali da riscoprire) custodite dai siciliani che raccontano la generosità, la passione e la ricchezza di un luogo unico al mondo. Sono gli stessi valori a cui fa riferimento anche Birra Messina, riconosciuta e apprezzata dal 92% dei siciliani come simbolo positivo che fa riscoprire la bellezza della Sicilia.

© Riproduzione riservata