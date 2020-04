Coronavirus, messinese crea portale per casting in rete: "Così riparte il settore della moda"

Il messinese Sergio Pitrone, classe 1994, citato da Forbes tra i cento leader under30 italiani per l’anno 2020 per il settore “Art & Style”, è l’ideatore della startup ICAST, della quale è co-fondatore e attuale amministratore delegato.

Il portale, nato come idea per la sua tesi di laurea magistrale, dallo scorso anno ha rivoluzionato il mondo dei casting trasportandoli in rete, con grande risparmio di tempo e di risorse economiche, oltre che con notevole vantaggio per l’ambiente.

Alla luce dell’emergenza Coronavirus il portale, arricchito di nuove funzionalità, è stato messo gratuitamente al servizio di tutti gli addetti ai lavori per favorire la ripartenza del settore moda. Pitrone ci ha raccontato il progetto della sua squadra.

© Riproduzione riservata