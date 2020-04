Messina, locale chiuso da due mesi: titolare avvia sciopero della fame per protesta

Marcello de Vincenzo è il titolare di uno dei locali messinesi chiusi ormai da due mesi. Nel giorno in cui i titolari e gestori di bar e ristoranti hanno consegnato simbolicamente le chiavi al sindaco di Messina, lui ha deciso di avviare uno sciopero della fame. "Assurdo è solo pensare di farci riaprire in queste condizioni - spiega -, non abbiamo avuto nessun aiuto, le banche stanno rifiutando qualunque richiesta, non vogliamo prestiti che poi saremmo costretti a dover pagare in condizioni ancora peggiori, vogliamo solo essere messi nelle condizioni di poter fare il nostro lavoro".

"E se questo non può avvenire, allora meglio non parlare di riapertura, intanto però si blocchino gli atti di pignoramento, inutile che l'agenzia delle entrate continua a tormentarci, siamo col cappio al collo, e ci promettono aiuto e sostegno ma ci stanno strangolando", aggiunge.

© Riproduzione riservata