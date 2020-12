Punto Covid, Sicindustria: "Effetti devastanti sulle imprese siciliane"

A quasi un anno dall'inizio della pandemia si prova a tracciare un bilancio di quanto abbia perso in questi mesi l'industria in Sicilia: "Il settore industriale ha patito indici di perdita elevatissimi anche in quei settori che hanno continuato a lavorare - spiega il componente del direttivo di Sicindustria Ivo Blandina - Da circa 275 mila unità di personale impiegate nel comparto industriale siciliano nel 2000, siamo passati a a 214 mila nel 2019 e i dati del 2020 saranno certamente peggiori. Molte imprese, soprattutto del settore manifatturiero hanno inoltre delocalizzato in maniera abbastanza aggressiva, trasferendo altrove la produzione".

Ma come sarà il Natale delle aziende siciliane? "Come effetto complessivo della pandemia in Sicilia si parla di di 7-8 punti di Pil che si andranno a perdere, con conseguenze pesanti per la tenuta del sistema e per la sopravvivenza delle imprese. Nel frattempo in attesa che finisca l'emergenza, le attività sono in moto seppur con tante difficoltà e limitazioni, ma le condizioni non sono affatto facili anche perchè soprattutto sul piano dei consumi la popolazione rimane piuttosto prudente".

