Il Meteo di Mussillo, cambio di rotta: domenica di freddo e pioggia in Calabria e Sicilia

Le condizioni meteo vanno incontro a un deciso cambio di rotta: nei prossimi giorni l’Italia sarà presa di mira da perturbazioni piuttosto fredde. Domenica il peggioramento con il colpo di coda dell’inverno, segnato da temperature inferiori alla media in tutta Italia, venti molto intensi e nevicate fino a quote insolitamente basse per il periodo.

Domenica sarà caratterizzata da due momenti: al mattino avremo maggiori schiarite anche se già accompagnate da correnti di aria fredda, poi nel pomeriggio è atteso un nuovo peggioramento, in particolare al centro sud. Nelle prime ore del giorno tempo soleggiato su Nord-Ovest e lungo il medio-basso Adriatico. Cielo nuvoloso sulle restanti regioni ma ancora con rovesci isolati. Dal pomeriggio sera invece peggiorerà prima sulle regioni centrali e poi su quelle meridionali. Temporali interesseranno la Toscana, le Marche, l'Umbria in estensione a Lazio, Campania e Calabria tirrenica. Freddo in Sicilia.

