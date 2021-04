Fuori "Alcol": il debutto di Ninni Bruschetta al canto, ispirato dai versi di Caldarella

"Abbiamo cantato il viaggio e il sogno visionario di un grande artista. Il noto attore Ninni Bruschetta e la pianista e direttore d'orchestra Cettina Donato pubblicano "Alcol": primo singolo estratto dal loro album "I Siciliani". Il brano, fuori venerdì 16 aprile, anticipa il disco in uscita il 14 maggio. E' un omaggio alla poesia dello scrittore siciliano Antonio Caldarella. Impegnato nella recitazione e nel canto, Bruschetta interpreta i suoi versi sulle musiche composte e arrangiate per ensamble da Donato, che le esegue insieme ad un gran cast di musicisti (prodotti da AlfaMusic).

Un incontro artistico di successo, all’insegna della poesia e dell’impegno civile: è quello tra la pluripremiata pianista, compositrice e direttore d’orchestra Cettina Donato (che ha collaborato con grandi nomi tra cui Eliot Zigmund, Fabrizio Bosso, Stefano Di Battista) e uno dei più amati attori italiani, Ninni Bruschetta, diventato noto al pubblico soprattutto per le sue celebri interpretazioni in Boris, I cento passi, I Bastardi di Pizzofalcone.

Dopo i sold out ottenuti a teatro con i due spettacoli “Il Giuramento” e “Il mio nome è Caino”, Cettina Donato e Ninni Bruschetta sono entrati in studio di registrazione per uno speciale progetto discografico: ispirata dai versi di Caldarella, Cettina Donato ha sviluppato il concept del disco, componendo e arrangiando per ensemble 8 brani e 3 preludi per pianoforte densi di emozione e pathos, nei quali Ninni Bruschetta magistralmente recita e canta le poesie di Caldarella.

