Ultimo a Catania, un vulcano di musica ed emozioni IL CONCERTO

Buona la prima. Anzi, buonissima la prima delle due serate di Ultimo a Catania. Allo stadio Cibali il giovane cantautore romano ha portato tutta l'emozione di risalire sul palco dopo due anni di stop, di far trasalire il pubblico che aspettava questo tour da molto (troppo) tempo. Una serata di musica esplosa come un vulcano, ai piedi di una scaletta costruita per dar voce viva al live, la dimensione ideale di ogni artista. Tra i pezzi di storia e quelli pensati per questi incontri estivi, tra nuovo e classico, tra la sacralità dei momenti al piano e gli scambi coi fan. In mezzo alla gente. Finalmente.

